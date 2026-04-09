7日の3月スウェーデン消費者物価指数(CPI)が予想を大きく下回る前年比+0.6％、住宅ローンを除くCPIFが前年比+1.6％という伸びにとどまった。前月比では総合、CPIFともに-0.6％となっていた。 この物価の伸び鈍化を受けて一瞬クローナ売りも、その後の米国とイランの停戦を受けたドル売りの勢いが強く、9.56クローナ台から9.17クローナ台まで売りが出ていた。その後9.33台までの反発を見せている。