【北欧通貨】ドルクローネ、明日のノルウェーCPI警戒＝ノルウェークローネ 7日のスウェーデン消費者物価指数がかなり低く出たこともあり、明日のノルウェー消費者物価指数にも警戒感。原油高を受けて一気の上昇が見込まれているが、予想ほど上昇しない可能性などを意識。 ドルクローネは昨日の米国とイランとの休戦を受けたドル売りに9.70前後から9.50台を付けた。その後反発し直近