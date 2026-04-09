アジア株下落、米イラン停戦の持続性に懸念双方の主張に矛盾 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 25729.25（-163.77-0.63%） 中国上海総合指数 3963.85（-31.15-0.78%） 台湾加権指数 34677.03（-84.35-0.24%） 韓国総合株価指数 5812.64（-59.70-1.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8947.90（-3.90-0.04%） アジア株は下落、米イラン停戦の持続性への懸念が広がっている。 米イラン停