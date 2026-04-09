ＤｅＮＡは５月４日の広島戦（横浜スタジアム）で開催する「ＳＴＡＲＷＡＲＳＧＡＭＥ」のイベント詳細を発表した。同日がスター・ウォーズの日（Ｍａｙｔｈｅ４ｔｈ）であることと、劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したもの。当日は、ダース・ベイダーなどのキャラクターが試合前セレモニーなどに登場。スター・ウォーズ版の選手紹介動画など、ビジョン映像や音楽な