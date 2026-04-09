京都府南丹市で行方不明になっている男子児童が通う小学校では、警察などによる見守りが強化される中、9日入学式が行われました。南丹市立園部小学校に通う安達結希さん（11）は、3月23日を最後に行方が分からなくなっています。9日は入学式が行われ、新入生や保護者のほか、安達さんと同学年の6年生の児童も参加しました。周辺では警察や民間のボランティアなどが登校の様子を見守りました。新入生の保護者：不安な部分あるんです