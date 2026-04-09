漫画『はじめの一歩』で知られる漫画家・森川ジョージ氏が9日、自身のXを更新し。退院したことを報告した。あわせて、お世話になった病院関係者へ向けた『はじめの一歩』のお礼イラストを公開した。【写真】『はじめの一歩』キャラ2人描く！森川ジョージが描いたお礼イラスト入院までの経緯は、3月30日にXで「本日入院しました。しばらく治療と回復に専念します。順調に行けば一ヶ月ほどで復帰できるらしいです。やりかけの仕