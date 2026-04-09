【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は９日、国防科学院とミサイル総局が６〜８日、重要兵器システムの試験を行ったと伝えた。韓国軍は８日、北朝鮮が弾道ミサイル数発を発射したと発表しており、これを指すとみられる。朝鮮中央通信は、「戦術弾道ミサイル弾頭部の戦闘適用性と子弾の威力評価試験」を行ったとしており、大量の小型爆弾を空中からばらまく「クラスター爆弾」の性能を確かめた模様だ。同通信は「短距離弾