俳優の千葉雄大（37）が9日、TBS系新料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。最近のマイブームについて語った。「最近ハマっているモノは？」と質問された千葉。「シール帳っていうのがありまして」と話してコレクションを披露した。「ボンボンドロップシール、これはなかなか買えないので」と説明。「ネットで見つけたらネットで注文したりとか、文房具屋さんとか」と明