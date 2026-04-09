ＪＲ東海と吉本興業が共催した上京応援企画「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」の出発式が９日、東海道新幹線の新大阪駅ホームで行われ、お笑いコンビ・たくろうの赤木裕、きむらバンド、ツートライブの周平魂、たかのり、カベポスターの浜田順平、永見大吾の計３組が登場した。この企画は活動の拠点を東京へ移す芸人らが乗車し、車内での上京にちなんだお笑い企画や交流を通じて、記憶に残る体験を届けるとい