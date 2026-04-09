産後の奥さんが休んでいたら不機嫌になるモラハラ夫。今回はそんなモラハラ夫に反撃したお母さんのエピソードをご紹介します。うちの大切な娘を「産後、実家の母が手伝いに来てくれたときのこと。母はすべての家事をやってくれました。それを見た夫が『お義母さんに甘えすぎでしょ』『洗濯くらい自分でやりなよ。ダメ人間じゃん』なんて言ってきて。もともとモラハラ気質な夫。私が甘やかされている姿を見てイライラしたのでしょう