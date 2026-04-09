バスケットボールりそなグループB1、秋田ノーザンハピネッツは8日夜、アウェーで横浜ビー・コルセアーズと対戦し、敗れました。これで5連敗です。ここまで8勝41敗、東地区で13チーム中最下位のハピネッツ。8日夜は同じ東地区で7位の横浜ビー・コルセアーズと対戦しました。ハピネッツは、8日も出だしでミスが相次ぎました。ボールを奪って得点のチャンスを作りますが