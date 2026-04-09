県は物価高騰対策として発行している「秋田県プレミアムチケット」の紙チケットが完売したと発表しました。一方、電子チケットは用意された70万セットのうち約38万セットが8日までに売れています。県内在住者を対象に県が販売している「秋田県プレミアムチケット」は6,000円分の利用券を5,000円で販売するものです。スマートフォンなどで購入・決済ができる「電子チケット」と、「紙チケット」の二種類があり、このうち今月1