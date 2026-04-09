アイズがしっかり。８日の取引終了後に、企業や個人事業主向けに、ファクタリング会社の情報を比較・検討できるプラットフォーム「ファクログ」のリード件数がＭ＆Ａ後の７カ月間で約４倍になったと発表しており、好材料視されている。２５年９月１日のＭ＆Ａを機に営業やマーケティング活動を強化したことが奏功した。 出所：MINKABU PRESS