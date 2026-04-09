カヤバ＝急伸。自動車部品製造を手掛け、衝撃を緩和する油圧緩衝器で世界屈指の実力を有するほか、建機用油圧シリンダーでは世界トップシェアを誇る。同社は８日取引終了後、９月末時点の株主を対象に１株を３株にする株式分割を実施することを発表。また、発行済み株式数の１９．５６％にあたる９８６万９８６４株の自社株を消却（６月２９日の予定）することも併せて開示、これらがポジティブサプライズとなり買いを呼び