4月、新年度がスタートしました。新しい出会いにワクワクする一方で、歓迎会や親睦会など「はじめまして」の乾杯が増える時期でもありますよね。【画像で見る】開放的なテラス席もあり！「SUMADORI Meets」そんな時、お酒を飲む人も飲まない人も、みんなが同じように「自分の好きな一杯」を選べたら、その場をもっと楽しめるはず。とくにお酒が苦手なかた、飲めないかたは、「お酒が飲めなくても、気兼ねなく乾杯したい！」と思っ