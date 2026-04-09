【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが歌う楽曲「綺羅」（KIRA）が使用された、アディダスの新CM『もっと、先へ。もっと、自由に。』が、4月9日より全国にて放映スタート。さらに、楽曲フルバージョンを使用したMVが、4月27日（予定）に公開される。 ■「“カッコイイ泥臭さ”を感じてもらえるボーカルを目指しました」（Ado） 「綺羅」（KIRA）は、アディダスが、アディダス サッカー日本