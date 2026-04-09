ライフコーポレーション [東証Ｐ] が4月9日昼(11:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比3.3％増の270億円になり、27年2月期も前期比3.4％増の280億円に伸びる見通しとなった。4期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を65円→65.5円(前の期は1→2の株式分割前で110円)に増額し、今期も前期比4.5円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利