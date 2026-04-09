9日前引けの日経平均株価は5日ぶり反落。前日比311.24円（-0.55％）安の5万5997.18円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は390、値下がりは1140、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は125.51円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が101.37円、ディスコ が18.5円、リクルート が16.9円、レーザーテク が14.62円と並