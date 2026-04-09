9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数475、値下がり銘柄数905と、値下がりが優勢だった。 個別ではヒトトヒトホールディングス、ＧａｍｅＷｉｔｈがストップ高。白鳩は一時ストップ高と値を飛ばした。ベルグアース、大成温調、ＡＳＪ、北海道コカ・コーラボトリング、ユニカフェなど35銘柄は年初来高値を更新。駒井ハルテック、クボテック、千代田化工建設、コックス、エブレンは値上