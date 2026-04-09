9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比39.0％減の2452億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.2％減の1967億円だった。 個別ではＮＥＸＴブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 、グローバルＸ半導体ＥＴＦ 、グローバルＸレジャー＆エンターテインメント 、