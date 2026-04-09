9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数152、値下がり銘柄数394と、値下がりが優勢だった。 個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。光フードサービス、アストロスケールホールディングス、ＢＲＵＮＯ、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス、パワーエックスなど9銘柄は年初来高値を更新。インフォメティス、アクアライン、アミタホールディングス、いつも、トラӦ