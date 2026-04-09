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9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ124370 -31.5 52210 ２. 日経Ｄインバ 26050 -29.84288 ３. 野村日経平均 12958 -55.5 58570 ４. 日経ブル２9043-2.9 562.6