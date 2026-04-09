あたたかい空気が流れ込んだ影響で、オホーツク海側を中心にすでに春の陽気となっています。４月９日は全道的に５月から６月並みの暖かさとなる見通しです。午前１０時までの最高気温が１４．３℃とすでに春の陽気となっている北見市。花も咲きはじめていました。（北見市民）「天気はいいですよ。暖かいですね」札幌市内でも、薄手の上着を着る人が目立ちました。札幌の９日の予想最高気温は、