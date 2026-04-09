この記事をまとめると ■スバルが第2弾EVとなる「トレイルシーカー」の日本発売を発表した ■最大734kmのロングレンジを実現して実用性が大幅に進化している ■AWD性能やアウトドア適性など随所にスバルらしさが見られるEVとなっている スバルEV戦略車第2弾となる「トレイルシーカー」を日本発売 2026年4月9日、スバルが「トレイルシーカー」の日本導入を発表した。トレイルシーカーは、スバルのグローバルEV戦略における第2弾と