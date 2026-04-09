この記事をまとめると ■スバルがSTIコンプリートカーの「WRX STI Sport#」を発表した ■回転系パーツの重量公差を管理したバランスドエンジンに6速MTを組み合わせる ■価格は610万5000円となり期間限定抽選申し込みの600台限定となる 限定モデルとしてWRXに待望のMTが復活 2026年4月9日、スバルのモータースポーツを担うSTI（スバルテクニカインターナショナル）は、WRXをベースとするコンプリートカー「WRX STI Sport#」の発売