男性5人組「M！LK」の曽野舜太と吉田仁人が9日、都内で「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席した。ハローキティ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコと「爆裂愛してる」を一緒に踊り、笑顔。曽野は「いっぱい練習してくれたのが伝わりました。何よりも動きが可愛い」と喜び、吉田も「ありがとう！練習してくれてめちゃくちゃうれしい」とキャラクターたちに頭を下げた。曽野はクロミ、吉田