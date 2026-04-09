栗山米菓は、今年発売40周年を迎えたロングセラー商品『星たべよ』のパッケージを、4月より順次リニューアルする。【写真】ほしほしがゆるくてかわいい！『星たべよ』新パッケージこれに合わせ、商品の新たなシンボルとなるキャラクター「ほしほし」が登場。ほわほわとした見た目が特徴の「ほしほし」は、テレビ東京の人気乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のアートディレクションを手掛ける清水貴栄氏がデザインを担当し、商品を