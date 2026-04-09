男性5人組「M！LK」の曽野舜太と吉田仁人が9日、都内で「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席した。2人は互いをサンリオキャラクターに例えることに。曽野は、吉田をバッドばつ丸に似ているとし「幼少期に社長というあだ名で呼ばれていた。ばつ丸君も将来の夢が社長でリンクする。（ばつ丸は）ひねくれているように見えるけど誰よりも優しくていい子。（吉田も）一見頑固でひねくれたりしているのかなと思われ