新潟・糸魚川市の市議が「歯医者に行く」と虚偽の申し出をして委員会を途中退席し、忘年会に参加していたことが発覚。その後の聴取に対しても、虚偽の説明をしたことが明らかになった。市議会は辞職勧告を全会一致で可決したが、市議は議員を続ける考えだという。「通院」とウソつき委員会を途中退席新潟・糸魚川市役所で6日、会釈をしながら部屋に入った近藤新二市議会議員。メモを手に謝罪した。近藤新二市議：私の不適切な行動