キャリタスは2026年4月7日、2027年3月卒業予定の大学4年生(理系は大学院修士課程2年生含む)を対象とした、4月1日時点での就職活動状況や就職意識に関する調査結果を発表した。本調査は2026年4月1日から6日にかけて、キャリタス就活 学生モニター2027の1,057人を対象にインターネット調査法で実施された。○4月1日時点の内定状況4月1日時点の「内定率」(内々定含む)は67.6%となり、前年同期実績の64.9%を2.7ポイント上回る結果とな