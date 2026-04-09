アメリカ・カリフォルニア州に本社を置くカメラメーカーのGoProが、運営コストの削減と営業レバレッジの強化を目的としたリストラ計画を2026年4月7日に発表しました。この計画に基づき、同社は全従業員の約23％にあたる145人の人員削減を実施する予定です。UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION gpro-20260407https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500435/000162828026024066/gpro-20260407.htmGoPro is cutting