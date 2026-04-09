見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第9回）が9日に放送され、ついにりん（見上）と直美（上坂）が初対面。出会いのきっかけが描かれると、ネット上には「研ナオコの采配」「風の化身」「神様だったりする？」といった反響が集まった。【写真】りん（見上愛）と対面する直美（上坂樹里）火災を逃れて実家へと避難したりん