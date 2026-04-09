【モデルプレス＝2026/04/09】ENHYPENの元メンバーで、ソロアーティストとして新たなスタートを控えた「EVAN」（エヴァン）が、4月8日に公式SNSチャンネルを開設。初のプロフィール写真を公開した。【写真】元ENHYPENメンバー、新ビジュで飾らない“ありのままの姿”見せる◆EVAN、新ビジュアル公開写真の中のEVANは、無造作なヘアスタイルとナチュラルメイクで、飾らないありのままの魅力を発揮。華やかな装飾を削ぎ落とし、基本