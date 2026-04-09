モデルで女優の桜田ひよりが私服姿オフショットを公開した。「春だね」と９日までに自身のインスタグラムを更新した桜田。センター分けの黒髪に臙脂色のレザージャケット、薄手の春らしいカーディガンに白パンツを合わせたクールな春コーデを披露した。この投稿には「かわいすぎるよ」「ほんとに表情素敵すぎてこまる...」「かっこいい系のお洋服のひよちゃんも激かわ」「天使なんですか？」「横顔きれいすぎる」などの声が