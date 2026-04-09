7日のソフトバンク戦プロ野球、西武の仲三優太外野手が7日のソフトバンク戦（みずほPayPayドーム）で、プロ初本塁打を放った。完璧な一発に、ファンからは「大谷に見えた」などの声が上がった。4-3と勝ち越して迎えた5回1死二塁、仲三がソフトバンク先発・大関のスライダーをとらえた。確信歩きで見届けた打球は、右翼フェンスを越えた。アプリ「NPB＋」によると、飛距離126メートルのプロ初本塁打。スポーツチャンネル「DAZ