社民党の大椿裕子前参院議員が2026年4月8日夜、Xを更新し、6日の党首選開票後の記者会見で、福島瑞穂党首に敗れた大椿氏とラサール石井氏の発言が認められなかった背景に、「沖縄2区」問題があるとの持論をつづった。「直接、謝罪の言葉が欲しいですけどね」同党初となる決選投票後に行われた6日の会見では、記者が立候補した大椿氏やラサール石井氏にコメントを求めたが、司会者が党首への質問に限るよう指示。福島氏は「今日は、