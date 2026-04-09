女優でタレントのファーストサマーウイカが８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。自身の友人関係について明かした。この日は「ＬＩＮＥ友だち１０００人ｖｓ１０人人間関係のお悩み発表ＳＰ」として放送。ＭＣと務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也に「（友だちが）多そうだな〜」と話しかけられたウイカは「（ＬＩＮＥ友だち）は８６０人くらい」と返答。しかし「チケット