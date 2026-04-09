リーズ田中碧にフライブルクも興味を示すも優先順位は低いイングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧は、今夏の移籍市場でステップアップを果たす可能性が浮上している。ドイツ衛星放送「スカイ・スポーツ」のフローリアン・プレッテンベルク記者が報じたところによると、27歳の日本人ダイナモは「今夏にリーズを離れることに前向き」であると伝えている。昨夏にドイツ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフ