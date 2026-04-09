ヤングなでしこ福島望愛が2ゴール、オーストラリアに5-2で勝利したタイで開催中のU-20女子アジアカップで、ヤングなでしこの愛称を持つU-20女子日本代表がグループリーグ最終戦でオーストラリアに勝利した。チームは開幕2連勝し、オーストラリアとの全勝対決に臨んだ。前半を1-1で折り返したチームは後半にゴールラッシュを見せるが、口火を切ったのは17歳ながら”飛び級”でこの世代の代表チームに招集されているアタッカーだ