サウサンプトン松木玖生の先制ゴールに、地元のサポーターも熱狂したFC東京から羽ばたいた日本人選手が、欧州を熱狂させている。イングランド2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生は、4月7日に行われた第41節のレクサム戦に先発出場を果たすと、先制ゴールを記録してチームの5-1の勝利に貢献した。この先制ゴールが話題となっている。試合前、6位のレクサムと勝ち点1差で7位だったサウサンプトンにとっては、プレミアリーグ