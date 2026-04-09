「現代自動車初の女性社長」。昨年末に社長に昇進したチン・ウンスク現代自動車・起亜ICT（情報通信技術）担当社長についた修飾語だ。だが「女性」だけが重要なキーワードではない。KTやネイバーなどIT業界の開発者出身である彼女が現代自動車グループ入社5年で社長になったということは意味が小さくない。社長就任後に中央日報との初めてのメディアインタビューでチン社長は現在の現代自動車を「製造業からIT企業に転換する成長期