先日、韓国を訪問したフランスのエマニュエル・マクロン大統領の専属写真家が、金恵景（キム・ヘギョン）夫人の韓服姿を収めたビハインド写真を公開した。フランス大統領府所属の写真家アレクサンドラ・ルボン氏は6日、インスタグラムにマクロン大統領の国賓訪韓時に撮影した写真6枚を投稿した。このうち4枚は、金夫人が3日に青瓦台（チョンワデ、大統領府）で開かれた国賓午餐会で着用した韓服と装身具にフォーカスをあてたものだ