女優コ・アラが日本旅行の写真を公開した。コ・アラは4月7日、自身のソーシャルネットワークサービス（SNS）アカウントに花の絵文字とともに複数の写真を掲載した。写真には、日本を旅行中のコ・アラの様子が写っている。黒のTシャツにデニムパンツを合わせたカジュアルな装いのコ・アラは、小顔で際立つプロポーションを披露している。華やかに着飾らなくても、洗練された雰囲気が感嘆を呼ぶ。一方、コ・アラは1990年2月11日生ま