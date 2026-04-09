BTS（防弾少年団）が9日、リーダーRM（アールエム）の故郷である高陽（コヤン）総合運動場で、新しいワールドツアー「ARIRANG」の幕開けを華やかに飾る。今回のツアーは6年5カ月ぶりに披露する完全体での公演であり、K−POP史上最大規模として記録される見通しだ。所属事務所のBIGHIT MUSICによると、BTSは高陽で開催される9・11・12日の公演を皮切りに、日本、米国、欧州、南米、東南アジアなど世界34都市を巡回し、計85回にわた