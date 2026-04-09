歌手兼俳優のチャ・ウヌが、脱税について事実上認め、追徴金をすべて納付したと明らかにした。8日、チャ・ウヌは「私は国税庁の手続きと結果を尊重し、これ以上混乱が続かないよう関連する税金をすべて納付した」と述べ、「残りの手続きにも誠実に対応する」とした。続けて「私が十分に確認できていなかった点があったとすれば、その責任もすべて私にある。いかなる理由でも『知らなかった』あるいは『誰かの判断だった』という言