６日、中広核西蔵ウマタン５０メガワット太陽熱発電プロジェクトの着工現場。（ラサ＝新華社配信）【新華社深圳4月9日】中国原子力大手の中国広核集団（CGN）は6日、西蔵自治区ラサ市当雄（ダムシュン）県烏瑪塘（ウマタン）郷でトラフ型太陽熱発電所「中広核西蔵ダムシュン・ウマタン50メガワット（MW）太陽熱発電プロジェクト」が同日、正式に着工したと明らかにした。プロジェクトは標高4550メートルに位置し、夜間の連