ホワイトソックスは日米通算250本塁打を放った村上宗隆内野手（26）を祝福。その様子が球団の公式インスタグラムで8日（日本時間9日）に公開された。村上は4日（同5日）のブルージェイズ戦で6回に決勝の4号2ランを放ち、これが日米通算250号。26歳2カ月2日での達成はプロ野球最年少記録として残る王貞治（巨人）の26歳2カ月29日を抜いた。球団公式インスタグラムでは、ベナブル監督が日本で3冠王や本塁打王など数々のタイト