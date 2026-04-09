元HKT48で女優の田中美久（24）が9日、自身のインスタグラムやXを更新。花見ショットを投稿した。「昼も夜も充実」と題し、オフショットをアップした。「桜が散る頃にお花見お友達と公園でピクニックお弁当作って、わんちゃんのお知り合いも増えて愛犬も喜んでて嬉しかった!!いい子だった」と伝え、ボディーにフィットした桜色の半袖ニットトップスにデニムコーデでワッフルやドーナツを食べながら、愛犬や友人と東京・新宿