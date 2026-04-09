1.サイズが体に合っている 犬がベッドで快適に眠るためには、サイズ選びも重要なポイントです。 犬の全身が入らないほど小さなものは当然適していませんが、体に対して大きすぎるものも必要ないと考えられます。 ベッドが小さいと犬は体を伸ばしたり寝返りしにくかったりして、うまく疲れが取れない可能性があります。 反対に大きすぎるベッドでは、犬がどこで眠ったらいいかわからず落ち着かないことがあります