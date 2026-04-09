ワンコがソファーの下でくつろいでいる光景は、ホラー映画のワンシーンのようで…？ワンコのまさかの表情に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で21万4000回を超えて表示され、1万7000件のいいねが寄せられています。 【写真：『犬を覗く時、犬もまた覗いている』ソファーの下でくつろぐワンコ→まるでホラー映画のような『表情』】 まるでホラー映画…！？ Xアカウント「pontaun